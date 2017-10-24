تعرف على نص خطاب تهديد «الفيفا» بإيقاف النشاط الرياضي في مصر

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حصلت «التحرير»، على نسخة من الخطاب الذي أرسله الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لاتحاد الكرة، للاستفسار عن موقف الجبلاية بعد الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حول إجراء الجبلاية انتخابات جديدة قبل 30 نوفمبر المقبل.

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي "فيفا"، أرسل ردا للجبلاية على استفساره عن موقفه في ظل ما تردد مؤخرا من ضرورة الدعوة إلى انتخابات جديدة قبل 30 نوفمبر من العام الجاري ..

ويستعرض لكم «التحرير» نص الخطاب كاملًا بعد ترجمته..

السيد ثروت سويليم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري

(موقف الاتحاد المصري لكرة القدم)

بخصوص الرسائل المُتبادلة بتاريخ 17 أكتوبر 2017، بخصوص إعلان وزير الرياضة المصري بوجوب إجراء الاتحاد المصري انتخابات جديدة في الـ30 من نوفمبر القادم، وهو ما أعرناه انتباهنا بشدة.

نضع في الحُسبان أن الاتحاد الحالي لكرة القدم، تم انتخابه في الـ30 من أغسطس 2016، انتخابات أشرف عليها كل من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومدة توليه المسئولية من عام 2016 حتى عام 2020.

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في هذا السياق، نحيط علمكم أنه في تعليمات المادة 14 الجزء الأول والمادة 19 لقانون الفيفا، كل الاتحادات الأعضاء بما فيهم الاتحاد المصري، ملزمين باتخاذ قراراتهم بشكل منفصل دون أي تدخل من طرف خارجي، وأي خرق لهذه الالزامات قد يؤدي لعقوبات بحسب قوانين الفيفا.

أخيرا، قرار وزير الرياضة أو المحكمة المدنية، لو طبق فسوف يتعبر تدخل في الشئون الداخلية للاتحاد، والقضية سوف ترفع لأعلى سلطات الفيفا للنظر في العقوبات التي ستوقع، من بينها تعليق الاتحاد المصري لكرة القدم.

نشكركم لوضع الكلام أعلاه في الحسبان، ولابقائنا على اطلاع بأي امر يخص هذه القضية.