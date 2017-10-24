الإسماعيلي يحدد موعد سفره إلى الإسكندرية استعدادًا للمصري

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يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي إلى محافظة الإسكندرية يوم الخميس المقبل، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري والمقرر لها يوم الجمعة.

وجاء القرار النهائي من الجهاز الفني أن يكون موعد السفر إلى الإسكندرية قبل اللقاء بـ24 ساعة فقط.

ويتولى الفرنسي ديسابر مهمة المدير الفني للإسماعيلي خلف المدير الفني السابق للفريق أبو طالب العسيوي.

وقال المدرب العام للإسماعيلي محمد وهبة، أن المباراة أمام المصري لن تكون سهلة على الإطلاق وتحتاج مجهود كبير من كل اللاعبين.

وأضاف، كل فريق يسعى الإنتصار وتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة على قمة جدول الدوري العام.

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وشدد على أنه يرى الفريق الأمثل للهدوء خلال أحداث المباراة ستكون فرصته للفوز بالمباراة كبيرة.

وأضاف بأن كل اللاعبين جاهزين لخوض هذه المباراة القوية وتحقيق الإنتصار.

ويلتقى الإسماعيلى منافسه المصرى البورسعيدى الجمعة المقبلة فى مواجهة تم تقديمها لمدة 15 دقيقة ليقام في الخامسة إلا ربع مساءً من أجل السماح للوداد المغربى بالتدريب على ملعب برج العرب استعدادا للقاء الأهلي بنهائى دورى أبطال افريقيا.

ويتصدر فريق الإسماعيلي بطولة الدوري المصري برصيد 13 نقطة من جولات لعبها حتى الأن خلال مشواره بالمسابقة متسويًا مع فريق المصري البورسعيدي.