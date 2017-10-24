«صوتي لمحمود طاهر» يتصدر تويتر

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دخل هاشتاج "صوتى لمحمود طاهر" قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعد أن تزايدت شعبية طاهر رئيس النادى الأهلى فى القلعة الحمراء عقب الفوز الساحق للمارد الأحمر على النجم الساحلى التونسى فى إياب نصف نهائى بطولة أفريقيا 6/2، ورفع الفوز أسهم طاهر وقائمته فى التفوق بانتخابات النادى، خاصة مع تواصل النجاحات الكروية بجانب الثورة الإنشائية التى يشهدها النادى حاليا التى تجعله الأقرب للحفاظ على مقعده فى قيادة السفينة الأهلاوية.

يعد محمود طاهر هو الرابح الأكبر من الانتصار الأحمر على النجم لأنه جاء ليرد بقوة على من روجوا لفكرة أن طاهر رجل إنشاءات فقط، وأن استمراره على مقعد الرئاسة الحمراء لن يحقق نجاحات رياضية وكروية للأهلى، ففوز الأحمر وتأهله للنهائى الأفريقى تكملة للنجاحات الأخرى فى اليد والطائرة والسلة محليا وأفريقيا، ويؤكد خبراء الكرة أن حالة الاستقرار التى يوفرها طاهر للجهاز الفنى واللاعبين أحد أسباب الانتصارات فضلا عن الثقة التى يبثها فى اللاعبين قبل كل مباراة تجعلهم يتحملون المسئولية ويحققون والانتصارات دون الاعتماد على لاعب بعينه.

وترشح المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي،السبت الماضي، وقائمته التي سيخوض بها انتخابات القلعة الحمراء المقرر إقامتها يوم 30 نوفمبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد.

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وشملت القائمة المختارة، في منصب نائب الرئيس مصطفى مراد فهمي، وكامل زاهر في منصب أمين صندوق النادي الأحمر، وفي العضوية فوق السن، الإعلامي حمدي الكنيسي، و الاستشاري الهندسي محمد يحيى، والدكتورهاني سري الدين و الدكتور إيهاب ماضي وخالد حبيب ومحمد جمال هليل.

وفي العضوية تحت السن، وقع اختيار طاهر على الثلاثي، أحمد مصطفى وشيرين منصور، ومروان هشام فؤاد.