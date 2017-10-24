الكفن ينهي خصومة ثأرية بين 3 عائلات في منقباد (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

نجح بيت العائلة المصرية في أسيوط، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ولجنة مصالحات المحافظة، اليوم الثلاثاء، في إنهاء خصومة ثأرية بين 3 من عائلات قرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

ترجع أحداث الخصومة إلى العام 2015 عندما نشبت مشاجرة بين مجموعة من الشباب نتج عنها مقتل "كامل عبد السلام عبد الرسول أبو العلا"، وحمل الكفن "يوسف على عبد القادر محمد" من آل الحرح، وتسلم الكفن محمد عبد السلام عبد الرسول أبو العلا، فيما تم تغريم آل عطية الله مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه.

حضر الصلح اللواء أحمد عبد الغفار مساعد أول الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، والعميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام، والعميد أشرف سعد مفتش مباحث المركز.

كما شارك الحضور العميد صلاح مشعال مأمور مركز أسيوط، والعقيد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، والشيخ علي أبو الحسن رئيس بيت العائلة المصرية بأسيوط، والشيخ سيد عبد العزيز الأمين العام لبيت العائلة المصرية، والدكتور خلف عمار مدير منطقة الوعظ والإرشاد الديني، والحاج حمدى الشيخ منسق عام لجان المصالحات بمحافظة أسيوط.​