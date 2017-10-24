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الوادي الجديد تعلن الطوارئ استعدادًا للسيول

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد تعلن الطوارئ استعدادًا للسيول

07:28 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الوادي الجديد تعلن الطوارئ استعدادًا للسيول

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد حالة الطوارئ استعدادًا لفصل الشتاء، وذلك بتشديد إجراءات حصر مخرات السيول، وفتح أخرى جديدة، وتطهيرها وإقامة سواتر ترابية بالقرب من المناطق السكنية والمزارع.

كما قررت المحافظة، في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء، تحويل مسار عدد من مخرات السيول إلى اتجاهات أخرى تفاديًا للمناطق السكنية، وحصر المواقع الخطرة المتوقع حدوث سيول بها، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة بالإمكانات المتاحة للمعدات والآلات وأطقم العمل بجميع المراكز والقرى والتوابع واختيار مواقع لإقامة معسكرات إغاثة سريعة تكون مجهزة في حالة الكوارث والأزمات.

وكلف المحافظ اللواء محمد الزملوط جميع القطاعات بالاستعداد الدائم والمتوقع للكوارث بتشكيل غرفة عمليات بجميع المراكز والقرى ومراجعة جميع الإمكانات بصفة يومية والتخطيط الجيد والسليم لتقليل المخاطر.

كما شدد على فصل الكهرباء ومحطات المياه وقت حدوث الكوارث لتخفيض حجم الخسائر إلى أقل حد ممكن.

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