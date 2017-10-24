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عبد ربه منصور يبحث مع مدير المعهد الأوروبي للسلام الوضع في اليمن

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مصراوي Masrawy

عبد ربه منصور يبحث مع مدير المعهد الأوروبي للسلام الوضع في اليمن

07:17 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

عبد ربه منصور يبحث مع مدير المعهد الأوروبي للسلام الوضع في اليمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

عدن - أ ش أ

بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، مع المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام مارتن جريفتس ونائبه مارك اوتي، الوضع في اليمن وإمكانية السلام وآفاقه الممكنة وجهود المعهد المتصلة بالسلام.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن عبد ربه أطلع جريفتس- خلال اللقاء- على الوضع في اليمن وما شهده من تحولات وتحديات منذ عام 2011 وعملية التوافق الوطني ومخرجات الحوار الوطني وصياغة مسودة الدستور وانقلاب تحالف الحوثي وصالح عليها، بالإضافة إلى الوضع الإنساني والاقتصادي الراهن ونهب مقدرات اليمن من قبل الانقلابيين بهدف تمويل حروبهم ضد اليمنيين.

وأشاد عبد ربه بجهود المعهد الأوروبي للسلام وما استمع إليه من تصورات ناضجه لتشخيص الواقع في اليمن وما آل إليه أوضاع الشعب اليمني جراء تداعيات انقلاب الحوثي وصالح.

من جانبه أكد جريفتس على قناعة المعهد التامة بأن تطبيق القرار الأممي 2216، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والوصول إلى الحل في اليمن، مشيرا إلى أن المؤشرات تؤكد أنه بدون تنفيذ تلك القرارات وعودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء لن تحقق اليمن أمنها واستقرارها المنشود.

هذا المحتوى من

Asha

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