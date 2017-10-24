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اندلاع حريق بجرار قطار في أوسيم.. والحماية المدنية تنقذ الركاب

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مصراوي Masrawy

اندلاع حريق بجرار قطار في أوسيم.. والحماية المدنية تنقذ الركاب

07:26 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

اندلاع حريق بجرار قطار في أوسيم.. والحماية المدنية تنقذ الركاب

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق محدود بقطار ركاب بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، دون وقوع إصابات.

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق بجرار قطار وتصاعد أدخنة كثيفة.

وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداد ألسنة النيران إلى عربات الركاب.

وتسبب الحريق في توقف حركة القطارات، وتم الدفع بجرار بديل من هيئة السكك الحديدية، واستأنف القطار رحلته.

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