ضبط 8 أطنان لحوم منتهية الصلاحية في أسوان (صور)
ضبط 8 أطنان لحوم منتهية الصلاحية في أسوان (صور)
07:25 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
تمكنت حملة من مباحث التموين في محافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية التموين، من ضبط 8 أطنان من اللحوم المجمدة الفاسدة منتهية الصلاحية، قبل توزيعها على المحال والمطاعم.
وقال حسام العربي، وكيل وزارة التموين، إن معلومات وردت عن أحد تجار الجملة يخزن كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية في مخزن بالمدينة الصناعية، فتم التنسيق مع مباحث التموين وشُكل فريق عمل من مديرية ومباحث التموين، داهم المخزن، وضبط الكميات الفاسدة من اللحوم.
حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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