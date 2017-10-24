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الحشد الشعبي يشن هجومًا على قوات البيشمركة شمال الموصل

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مصراوي Masrawy

الحشد الشعبي يشن هجومًا على قوات البيشمركة شمال الموصل

07:02 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الحشد الشعبي يشن هجومًا على قوات البيشمركة شمال الموصل

قوات البيشمركة

العراق - (د ب أ):

أفاد مصدر في قوات البيشمركة اليوم الثلاثاء بأن قواتهم تمكنت من صد هجوم لمسلحي الحشد الشعبي، في بلدة تلسقف شمال مدينة الموصل (400كيلومتر شمال بغداد).

وقال مصدر من قوات البيشمركة لوكالة الأنباء الألمانية إن "الحشد الشعبي قام قبل حوالي ساعتين بمهاجمة مواقع تابعة لقوات البيشمركة في تلسقف، وتم التصدي لهم مع تدمير عجلتين من نوع همر تابعة للحشد الشعبي".

وبحسب المصدر فإن "قوات البيشمركة صدت الهجوم الذي يتزعمه ريان الكلداني زعيم حركة بابليون للحشد الشعبي عندما تعرضوا على قطعات البيشمركة في ساتر باطنايا باتجاه تلسقف شمال الموصل ما أسفر عن إصابة خمسة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال بقصف مدفعي نفذه الحشد الشعبي على بلدة تلسقف المأهولة بالسكان".

وأضاف المصدر، أن "المعركة لا تزال مستمرة حتى الآن، ولكن معنويات قوات البيشمركة عالية وسيدافعون عن مناطقهم ولن يسمحوا بتدخل الحشد إلى المناطق الكردستانية".

يذكر ان ريان الكلداني قائد حركة بابليون للحشد الشعبي المسيحي أعلن اليوم الثلاثاء أن المهلة الممنوحة للبيشمركة للانسحاب انتهت بعد رفضهم الانسحاب من بلدات مسيحية وساعات قليلة تفصلنا عن دخول القوات الاتحادية إلى بلدة تلسقف ومن ثم ناحية القوش شمال الموصل.

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