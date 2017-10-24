الرئاسة: السيسي وجه الدعوة لنظيره الفرنسي لزيارة مصر

باريس - أ ش أ:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدعوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة مصر، وهو ما رحب به الرئيس ماكرون، مشيرًا إلى حرصه على تلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة.

جاء ذلك خلال المباحثات التي جرت ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر الاليزيه بين الرئيسين.

وكانت قد أقيمت ظهر اليوم مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس السيسي في مجمع "الأنفاليد" الوطني بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يعد رمزاً للتاريخ العسكري الفرنسي، حيث كان في استقباله لدى الوصول وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي. وقد تم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وتوجه الرئيس السيسي عقب ذلك إلى قصر الإليزيه، وكان في استقباله الرئيس الفرنسي، حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية، كما أقام الرئيس الفرنسي مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء الوفد الرسمي من الجانبين.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ماكرون أكد خلال المباحثات ترحيب فرنسا بزيارة الرئيس السيسي، مثمناً الشراكة الاستراتيجية الهامة التي تجمع البلدين، ومشيداً بالتعاون الوثيق القائم بينهما خلال الفترة الماضية، والعمل على تعزيزه في مختلف المجالات.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن حرص بلاده على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل ما تمثله مصر كأحد أهم شركاء فرنسا بمنطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أشاد الرئيس السيسي بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو في المجالات المختلفة، مؤكداً الحرص على دفع التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما أكد السيد الرئيس أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، من أجل مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفى مقدمتها خطر الإرهاب الذي تمتد تداعياته لتهدد أمن العالم بأسره.