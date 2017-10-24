محافظ قنا يجتمع بوفد من البنك الدولي (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

التقى محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، اليوم الثلاثاء، بوفد من خبراء البنك الدولي المختص بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، برئاسة الدكتورة مروة محجوب الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية لتنمية صعيد مصر في محافظتي (قنا - سوهاج)، والممول بقرض من البنك الدولي.

حضر الاجتماع سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا أن الاجتماع ناقش تقييم الوضع الحالي ومقترحات التطوير للخدمات المقدمة للقطاع الخاص من إصدار تراخيص بناء، وتراخيص المحال التجارية، وتطوير المراكز التكنولوجية، وتقديم خدمة الشباك الواحد.

وأضاف المحافظ أن تطوير الخدمات المقدمة للقطاع الخاص يهدف إلى وضع خريطة إجراءات لتيسير منظومة إصدار التراخيص بمراحلها المختلفة لتوفير وقت وجهد المواطنين والمستثمرين مع مراعاة اتباع القوانين والتشريعات المنظمة لهذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تطبيق نظم معلومات الإدارة العليا كأحدث تطبيق قامت به وزارة التنمية الإدارية في مجال المراكز التكنولوجية، لافتًا إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تصميم برنامج متابعة يمكن من خلاله متابعة أنشطة وأداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة من خلال لوحة القيادة بديوان عام المحافظة.

كما لفت إلى أن أعمال التطوير تبدأ بمراكز أبو تشت وقنا ونجع حمادي كمرحلة أولى