بالصور.. محافظ الأقصر يناقش سُبل تفعيل لجان حماية الطفل

الأقصر - محمد محروس:

اجتمع محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، اليوم الثلاثاء، بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، لبحث سُبل تفعيل دور لجان حماية الطفل ضد الانتهاكات، إذ أشار المحافظ إلى تخصيص مقر للجنة حماية الطفولة والأمومة لتلقي البلاغات والشكاوى ورصد الانتهاكات بشكل يضمن السرية.

حضر الاجتماع الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان، والمعنية بالإشراف على مجلسي الأمومة والطفولة والسكان، واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، وأعضاء المجلس وأعضاء لجنة حماية الطفولة بالمحافظة.

ولفتت الدكتورة مايسة شوقي إلى أنه وفقًا لرصد وتحليل مشكلات الطفولة بالأقصر، تبين أن أبرز هذه المشكلات تتمثل في التسرب من التعليم وخاصة بين الفتيات بسبب الزواج المبكر لهن، ومشكلة عمالة الأطفال أقل من 15 عامًا.

وشددت نائب وزير الصحة والسكان على ضرورة تفعيل خط نجدة الطفل (16000) لتحقيق التدخل السريع من قبل العاملين، وللسيطرة على المشكلة في مهدها.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن المحافظة معنية بتيسير أعمال اللجنة من خلال التنسيق مع جميع الجهات المسؤولة، على أن يتم العمل خلال مقاييس محددة لضمان تحقيق أعلى مستوى من الحماية اللازمة للأطفال سواء بالمدارس أو الشوارع.​