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طيران التحالف الدولي يقتل 13 عنصرًا من تنظيم داعش غرب الرمادي

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مصراوي Masrawy

طيران التحالف الدولي يقتل 13 عنصرًا من تنظيم داعش غرب الرمادي

06:54 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

طيران التحالف الدولي يقتل 13 عنصرًا من تنظيم داعش غرب الرمادي

أرشيفية

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري عراقي اليوم الثلاثاء مقتل 13 عنصرا من تنظيم داعش بغارة جوية نفذها طيران التحالف الدولي غرب مدينة هيت (340 كيلومترا غرب بغداد).

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن "طائرات التحالف الدولي نفذت غارة جوية على رتل لتنظيم داعش قادم من المناطق الصحراوية حاول التقدم صوب مدينة هيت من أجل مهاجمتها وتنفيذ مخططات إرهابية ضد السكان المدنيين والقوات العسكرية العراقية".

وتابع أن "الغارة أسفرت عن مقتل 13 عنصرا من التنظيم وأن السلطات العراقية في المدينة ذاتها قامت بالانتشار في جميع مداخل ومخارج المدينة، لمواجهة هجمات محتملة للإرهابيين".

وتشهد مدينة هيت الواقعة على أعالي نهر الفرات، هجمات شبه متكررة ينفذها تنظيم داعش غالبيتها عمليات انتحارية راح ضحيتها العديد من المدنيين والقوات العسكرية العراقية.

وعلى صعيد آخر قال المصدر إن "السلطات الأمنية العراقية في مدينة الرمادي-110 كيلومترا غرب بغداد- اعتقلت اليوم خمسة أشخاص خلال عملية مداهمة لمنازل مطلوبين لقوات الشرطة العراقية على خلفية تعاونهم مع عناصر تنظيم داعش".

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