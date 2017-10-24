توجيه انتقادات إلى حاكم إقليم بشمال إيطاليا لتقديمه مطالب غير دستورية

روما - (د ب أ):

تعرض لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو الثري اقتصاديا بشمال إيطاليا، لانتقادات اليوم الثلاثاء، بسبب تقديم مطالب غير دستورية، حيث يرغب بالإضافة إلى إقليم آخر في مزيد من سلطات الحكم الذاتي من روما.

ويسعى زايا إلى الحصول على "وضع خاص" للحكم الذاتي على غرار خمس أقاليم إيطالية أخرى منها صقلية وسردينيا وجنوب تيرول.

وقال جيانكلوديو بريسا وكيل وزارة الدولة للشئون الاقليمية لراديو "أر. ايه. أي" الحكومي :"إنه اقتراح يهدد وحدة البلاد وبمثابة استفزاز".

وأوضح أن المحكمة الدستورية الإيطالية قضت عام 2015 بأن امتيازات "الوضع الخاص" لا يمكن توسيعها لتشمل مناطق أخرى .. لا يمكن القيام بذلك، زايا يعرف هذا الأمر".

وأضاف بريسا أنه ما يمكن القيام به في ظل الدستور الإيطالي هو أن تحتفظ الأقاليم بالمزيد من عائداتها الضريبية حال التفاوض مع الحكومة المركزية على توسيع نطاق صلاحياتها .

وبريسا هو المسؤول الحكومي الذي سيجري محادثات حول المسألة مع إقليمي فينيتو ولومباردى بعد أن أجريا استفتاءين يوم الاحد الماضي صوت فيهما المواطنون بأغلبية لصالح الحصول على مزيد من سلطات الحكم الذاتي من روما.