"السويدي" يطالب وزير البترول بتحديد موعد ثابت للقاء النواب

كتب - أحمد علي:

طالب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، بالإعلان عن خطة الوزارة بشأن الانتهاء من مشروعات الغاز.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، اليوم الثلاثاء.

وقال السويدي، إن ٥٠٪ من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أغلبها متعلق بمشروعات الغاز بالمحافظات، يتم الرد عليها من جانب الوزارة بنفس الرد، لافتا إلى إعلان الوزارة خطتها يسهل الأمور بشكل جماعي على النواب ويوفر الوقت والجهد على النواب والوزارة.

وطالب السويدي، الوزير بتحديد موعد ثابت للقاء النواب بمقر الوزارة، لافتا إلى أن أغلب النواب لديهم طلبات بشأن الوزارة.