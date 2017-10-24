أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "المليون ونصف فدان"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "المليون ونصف فدان"

06:38 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

اجتماع مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من الموضوعات من بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما يتعلق بتطوير صناعة الدواجن، وذلك بحضور رئيس هيئة التنمية الزراعية، وعاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري.

تم خلال الاجتماع تناول مشروعات الري المقترحة في منطقة المراشدة، وكذلك مناقشة خطة طرح مشروع المليون ونصف المليون فدان للشباب وصغار المزارعين في منطقة غرب المنيا في إطار كراسة شروط مستقلة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا، فضلا عن إجراء قرعة تكميلية لمنطقة المغرة وتوشكي قريبا على أن يلي ذلك طرح الأراضي في منطقة الفرارة.

كما تم مناقشة سبل تنشيط صناعة الدواجن في حيث تم استعراض مشروعات التوسع المقترحة في هذا الشأن في ظل الحرص علي الاستجابة لطلبات الاستثمار الواردة في هذه الصناعة الهامة، حيث تم تأكيد أهمية كل المراحل بدءً من الإنتاج مرورا بالمجازر وصولا للتخزين، كما وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية إنشاء شركة تسويق دواجن.

علي جانب آخر وجه رئيس الوزراء بوضع تصور عام لمراجعة الضوابط وآليات العمل الخاصة بالحجر الزراعي التي يجب العمل بها بهدف تطوير دوره.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "إسماعيل" يجتمع بوزير التعليم العالي لمتابعة عمل جامعة النيل الدولية

    أخبار

  • رئيس الوزراء يوجه بدراسة إنشاء شركة تسويق للدواجن

    أخبار

  • رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الملفات الأمنية

    أخبار

  • طلب إحاطة حول استيراد مصر مخلفات بـ385 مليون دولار

    أخبار

إعلان

a3e639eaca.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة