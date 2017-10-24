رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "المليون ونصف فدان"
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع "المليون ونصف فدان"
06:38 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
اجتماع مجلس الوزراء
كتب - محمد غايات:
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة عدد من الموضوعات من بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما يتعلق بتطوير صناعة الدواجن، وذلك بحضور رئيس هيئة التنمية الزراعية، وعاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري.
تم خلال الاجتماع تناول مشروعات الري المقترحة في منطقة المراشدة، وكذلك مناقشة خطة طرح مشروع المليون ونصف المليون فدان للشباب وصغار المزارعين في منطقة غرب المنيا في إطار كراسة شروط مستقلة، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا، فضلا عن إجراء قرعة تكميلية لمنطقة المغرة وتوشكي قريبا على أن يلي ذلك طرح الأراضي في منطقة الفرارة.
كما تم مناقشة سبل تنشيط صناعة الدواجن في مصر حيث تم استعراض مشروعات التوسع المقترحة في هذا الشأن في ظل الحرص علي الاستجابة لطلبات الاستثمار الواردة في هذه الصناعة الهامة، حيث تم تأكيد أهمية كل المراحل بدءً من الإنتاج مرورا بالمجازر وصولا للتخزين، كما وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية إنشاء شركة تسويق دواجن.
علي جانب آخر وجه رئيس الوزراء بوضع تصور عام لمراجعة الضوابط وآليات العمل الخاصة بالحجر الزراعي التي يجب العمل بها بهدف تطوير دوره.
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