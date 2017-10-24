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سائق يستغيث بمحافظ سوهاج: سددت مبالغ تأمين 22 عامًا ومش عايزين يدوني مليم (صور)

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التحرير

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في منزل متواضع وحياة بسيطة بقرية الخزندارية شرق مركز طهطا بمحافظة سوهاج، يعيش مصطفى عبد العال، في مأساة كبيرة بلا معاش شهري يتحصل عليه للإنفاق علي أسرته المكونة من 7 أفراد وبسبب تعثره 4 أشهر، حرم من الحصول على معاش تأمين بعدما سدد مبالغ مالية لمدة 22 عامًا.

أكد الرجل الخمسينى، لـ"التحرير"، أنه تعرض لحادث مروري نظرًا لعمله كسائق تسبب له في كسور وتم تركيب شرائح، ما تسبب له في نسبة عجز جعلته لا يستطيع العمل وأوضاعه الاجتماعية سيئة للغاية علي حد وصفه.

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وأضاف السائق، أن أسرته مكونة من 6 أبناء بينهم فتاة مخطوبة منذ 5 سنوات، قائلًا: "مش قادر أستر بنتي لأني ممعيش وعيشتنا مُره".

ويضيف الأب بنبرات من الحزن: "لا أحصل على أي معاش حكومي واحتاج إلى أدوية شهرية وأنا لا أملك قوت يومي وأعيش على صدقات رجال الخير بس لحد امتى هعيش على كده".

وناشد الأب، الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بحث حالته الاجتماعية والتدخل لإنقاذ أسرته وإعادة حقه له في معاش التأمين أو أي معاش حكومي يكفل له حياة كريمة.

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التحرير

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