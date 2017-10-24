أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

طالبة تخترع عدادًا لوقف سرقة الكهرباء: عايزة أقابل السيسي

Google+ Print
طالبة تخترع عدادًا لوقف سرقة الكهرباء: عايزة أقابل السيسي طالبة تخترع عدادًا لوقف سرقة الكهرباء: عايزة أقابل السيسي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت روان هشام عبد المالك، الطالبة في الصف الثاني الثانوي، داخل مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إنها تقدمت بطلب للحصول علي براءة اختراع، بعد ابتكارها لعداد كهربائي يكشف زياددة الأحمال وسرقة التيار ويعمل في حالة انقطاع التيار، وذلك من خلال دعم من وزارة الكهرباء.

وأضافت روان، في حديثها لـ"التحرير"، أن الفكرة عبارة عن، اختراع عداد كهربائي مزود بإمكانية تحديد الأحمال الزائدة في كل منزل، ويكشف إذا كانت مرتفعة أو منخفضه أو متوسطة، موضحة أن العداد سوف يصدر إنذارا، في حال إذا كان الحمل مرتفعا على أن يقوم العداد بتخفيض الأحمال.

وأوضحت الطالبة، أن العداد به بطارية تقوم بالشحن التلقائي حال انخفاض جهد العداد ويتم توصيلها بلمبة تعمل في حالة انقطاع الكهرباء، ويكشف العداد أيضًا عن سرقات الكهرباء، مطالبة بمشاركتها في المؤتمر الشبابي لعرض الفكرة علي الرئيس عبد الفتاح ، لتتم دراستها وتنفيذها علي أرض الواقع.

شاهد أيضا

وأشارت روان إلى أنها حصلت على المركز الأول ضمن الفريق الذى شارك في الملتقي العربي الثاني للطلائع بعنوان المبتكرون يلتقون في عام 2015، عن مشروع تخفيض الأحمال، ووصلت للمرحلة الثانية في مسابقة القاهرة تبتكر، وجائزة خاصة بمسابقة بكلية هندسة المنيا، ووصلت للمركز الجمهوري في مسابقة إيتل، وحصلت على المركز الأول عن المنيا في مسابقة نادي العلوم، وسبق وتقابلت مع رئيس أكاديمية البحث العلمي، ورئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ومحافظ المنيا السابق والحالي، ووزير التعليم السابق.

كان محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، قد التقى اليوم الثلاثاء، بالطالبة، مؤكدًا على أهمية تبني تجارب وأفكار الشباب المبدعة وإعطاء الفرصة لهم حتى تخرج تلك الأفكار إلى النور في صورة مشاريع تُسهم في بناء القومي، ودفع عملية التنمية وتشغيل الشباب.

وعد المحافظ، بعرض هذه الفكرة على بعض المختصين في المجال لمعرفة إمكانية الاستفادة منها، وقال إن المواهب الشابة، سيكون لها دور الريادة، والسير نحو مصاف الدول المتقدمة، فضلاً عن كونها رؤى جيدة للمستقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا