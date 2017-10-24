طالبة تخترع عدادًا لوقف سرقة الكهرباء: عايزة أقابل السيسي

التحرير

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قالت روان هشام عبد المالك، الطالبة في الصف الثاني الثانوي، داخل مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، إنها تقدمت بطلب للحصول علي براءة اختراع، بعد ابتكارها لعداد كهربائي يكشف زياددة الأحمال وسرقة التيار ويعمل في حالة انقطاع التيار، وذلك من خلال دعم من وزارة الكهرباء.

وأضافت روان، في حديثها لـ"التحرير"، أن الفكرة عبارة عن، اختراع عداد كهربائي مزود بإمكانية تحديد الأحمال الزائدة في كل منزل، ويكشف إذا كانت مرتفعة أو منخفضه أو متوسطة، موضحة أن العداد سوف يصدر إنذارا، في حال إذا كان الحمل مرتفعا على أن يقوم العداد بتخفيض الأحمال.

وأوضحت الطالبة، أن العداد به بطارية تقوم بالشحن التلقائي حال انخفاض جهد العداد ويتم توصيلها بلمبة تعمل في حالة انقطاع الكهرباء، ويكشف العداد أيضًا عن سرقات الكهرباء، مطالبة بمشاركتها في المؤتمر الشبابي لعرض الفكرة علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتم دراستها وتنفيذها علي أرض الواقع.

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وأشارت روان إلى أنها حصلت على المركز الأول ضمن الفريق الذى شارك في الملتقي العربي الثاني للطلائع بعنوان المبتكرون يلتقون في عام 2015، عن مشروع تخفيض الأحمال، ووصلت للمرحلة الثانية في مسابقة القاهرة تبتكر، وجائزة خاصة بمسابقة بكلية هندسة المنيا، ووصلت للمركز الجمهوري في مسابقة إيتل، وحصلت على المركز الأول عن المنيا في مسابقة نادي العلوم، وسبق وتقابلت مع رئيس أكاديمية البحث العلمي، ورئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ومحافظ المنيا السابق والحالي، ووزير التعليم السابق.

كان محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، قد التقى اليوم الثلاثاء، بالطالبة، مؤكدًا على أهمية تبني تجارب وأفكار الشباب المبدعة وإعطاء الفرصة لهم حتى تخرج تلك الأفكار إلى النور في صورة مشاريع تُسهم في بناء اقتصاد القومي، ودفع عملية التنمية وتشغيل الشباب.

وعد المحافظ، بعرض هذه الفكرة على بعض المختصين في المجال لمعرفة إمكانية الاستفادة منها، وقال إن المواهب الشابة، سيكون لها دور الريادة، والسير نحو مصاف الدول المتقدمة، فضلاً عن كونها رؤى جيدة للمستقبل.