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مصادر بالنقل: إعفاء السادات من منصبه بعد كشفه مخالفات رئيس ميناء دمياط

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مصادر بالنقل: إعفاء السادات من منصبه بعد كشفه مخالفات رئيس ميناء دمياط مصادر بالنقل: إعفاء السادات من منصبه بعد كشفه مخالفات رئيس ميناء دمياط

التحرير

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أصدر الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، قرارا بإعفاء المهندس محمد السادات نائب رئيس هيئة ميناء دمياط البحرى من منصبه وتكليفه للعمل كمستشار بالوزارة.

وقالت مصادر بهيئة ميناء دمياط ، أن قرار  وزير النقل جاء بناء على المذكرة التى تقدم بها اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط للوزير ضد السادات، والتى يطلب فيها اعفائه من منصبه لعدم تعاونه معه وتنفيذه التكليفات الموكله عليه على حد وصفه.

واكدت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها لـ «التحرير»، أن نائب رئيس الميناء المستبعد كان قد طلب مقابلة وزير النقل؛ لتوضيح بعض الأمور الخاصة بمخالفات وتجاوزات رئيس الميناء، ولم يتثن له ذلك لإنشغال الوزير.

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وأوضحت المصادر، أن السبب الرئيسي في اعفاء السادات من منصبه اعتراضه على قرار رئيس الميناء بالتعاقد مع "المجموعة المصرية لتطوير الموانئ" بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون واستبعاد الشركة الوطنية من العمل بالميناء، إضافة إلى قبول رئيس الميناء سيارة جيب شروكي هدية من الشركة لرئيس الميناء.

وكانت «التحرير» قد انفردت بنشر مستندات تؤكد مخالفات رئيس ميناء دمياط اللواء أيمن صالح، بعد قبوله سيارة جيب شيروكي بمليون جنيه على سبيل الهدية مقدمة من احدى الشركات الخاصة الى هيئة الميناء

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التحرير

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