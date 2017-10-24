الكفن يُنهي خصومة ثأرية بين 3 عائلات في أسيوط

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أسيوط ـ محمد ممدوح

أنهت لجنة المصالحات ببيت العائلة المصرية بأسيوط، اليوم الثلاثاء، صلحا بين عائلات "الحرح" و"آل ابوالعلا" بمنقباد ـ وعائلة "عطية الله" بالدارين دائرة مركز أسيوط علي خلفية خصومة ثأرية بسبب خلاف الجيرة منذ أكثر من سنة وراح ضحيتها أحد شباب عائلة أبو العلا.

وشملت لجنة المصالحات الشيخ سيد عبدالعزيز رئيس بيت العائلة بالمحافظة، وحمدى الشيخ منسق عام لجان مصالحات المحافظة ومجدى كريم المستشار القانونى لبيت العائلة، وخالد البدوي عضو بيت العائلة.

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وقدم "يوسف على عبد القادر" شقيق القاتل "الكفن" إلى "محمد عبدالسلام عبدالرسول" شقيق القتيل؛ وأقرو جميعًا بالصلح النهائي بينهما، وأقسموا على الصفح والعفو عما سلف وعدم العودة إلى ذلك مرة أخرى.

وأكد الحاضرون، على ثقتهم في الأجهزة الأمنية وأشادوا بسعيها الدؤوب لحقن الدماء وإنهاء الخصومات الثأرية بالصلح.