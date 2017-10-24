أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مكرم: مصر ستواجه الإرهابيين القادمين من الخارج

Google+ Print
مكرم: مصر ستواجه الإرهابيين القادمين من الخارج مكرم: مصر ستواجه الإرهابيين القادمين من الخارج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مساء الثلاثاء، إن معركة القادمة هي مواجهة العناصر الإرهابية القادمة عبر الحدود بعد التضييق عليهم في الخارج.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، «كسبنا الجزء الأكبر في معركتنا مع الإرهاب وحادث الواحات يمكن أن يحدث في أي دولة تواجه الإرهاب بهذا الشكل».

أوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن «هناك تعاون بين مصر والجزائر وليبيا وتونس لمواجهة تسلل العناصر الإرهابية وتحجيم دورها في الداخل الليبي».

أكده أنه «لا نستطيع تجاهل تأخر المعلومات التي كان ينبغي تقديمها للإعلام فيما يخص حادث الواحات»، موضحًا أن «الرأي العام كان في حالة شغف لمعرفة معلومات عن الحادث، ولذلك انتشرت الشائعات».

شاهد أيضا

واصل: «طالبنا وزارة الداخلية بإذاعة بيانات رسمية عن أي حدث منعًا لانتشار الشائعات، وكل من يخرج عن النص ويقدم معلومات مغلوطة يخضع للتحقيق».

وكانت مغالطات انتشرت صحفيًا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول أعداد شهداء حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن صدر بيان وزارة الداخلية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة