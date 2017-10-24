مكرم: مصر ستواجه الإرهابيين القادمين من الخارج

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مساء الثلاثاء، إن معركة مصر القادمة هي مواجهة العناصر الإرهابية القادمة عبر الحدود بعد التضييق عليهم في الخارج.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، «كسبنا الجزء الأكبر في معركتنا مع الإرهاب وحادث الواحات يمكن أن يحدث في أي دولة تواجه الإرهاب بهذا الشكل».

أوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن «هناك تعاون بين مصر والجزائر وليبيا وتونس لمواجهة تسلل العناصر الإرهابية وتحجيم دورها في الداخل الليبي».

أكده أنه «لا نستطيع تجاهل تأخر المعلومات التي كان ينبغي تقديمها للإعلام فيما يخص حادث الواحات»، موضحًا أن «الرأي العام كان في حالة شغف لمعرفة معلومات عن الحادث، ولذلك انتشرت الشائعات».

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واصل: «طالبنا وزارة الداخلية بإذاعة بيانات رسمية عن أي حدث منعًا لانتشار الشائعات، وكل من يخرج عن النص ويقدم معلومات مغلوطة يخضع للتحقيق».

وكانت مغالطات انتشرت صحفيًا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول أعداد شهداء حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن صدر بيان وزارة الداخلية.