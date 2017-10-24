وقفة احتجاجية ضد منع أطفال من الالتحاق بالمدارس التجريبية بالمنوفية

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كتب - أحمد السيد

نظم العشرات من أولياء الأمور المتضررين من منع أبنائهم من الالتحاق بالمدارس التجريبية، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، وذلك رغم بلوغ أعمارهم الخمس سنوات وفقًا للقانون، وذلك بداعي عدم وجود أماكن لهم.

قال «محمد هلال» - أحد أولياء الأمور، إن المحافظة تماطلهم في الاستجابة لمطالبهم، والوقت يداهم الطلاب ويهددهم بعدم الالتحاق بالمدارس التجريبية مُطلقًا، حيث ستتجاوز أعمارهم العام المُقبل 6 سنوات ولن يمكن دخولهم أي مدرسة بعد تجاوز ذلك السن وفقًا لقررات وزارة التعليم «على حسب قوله».

وأضاف هلال: «عرضنا على المحافظة ومديرية التعليم يعملوا فترتين بالمدارس ويحلوا المشكلة لكن رفضوا وقالوا القرار مش في ايدينا، هنعمل إيه وولادنا مش هيلحقوا أي مدرسة بالشكل ده والوقت كل يوم بيحبط كل أولياء الأمور».

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والتقطت والدة الطالبة دينا محمد، طرف الحديث قائلة: "إنها سئمت من التردد على مكاتب المسؤولين، والتي تنتهي دائمًا دون تحقيق شىءٍ، وأشارت إلى أن مديرية التربية والتعليم وعدتهم بافتتاح فصلين جديدين، أحدهما بمدرسة صلاح خطاب والآخرى بمدرسة دار التربية بشبين الكوم، ولكنها وعود لم تتحقق بعد".

ولفتت والدة الطالبة، إلى أن محمد عبدالدايم مدير إدارة المدارس التجريبية بالمنوفية، أكد لها أن افتتاح الفصلين الجديدين مرتبط بالعرض على هيئة الأبنية التعليمية، وينتظر الرد بالموافقة لبدء شغلهم بالطلاب المتقدمين، وجاء ذلك بعد إرساله خطابا للوزارة، وجاء الرد بعرض الأمر على هيئة الأبنية التعليمية.