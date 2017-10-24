وزير التعليم يكرم الطالبين الفائزين في مسابقة "التحدي العربي" بدبي

كتبت- ياسمين محمد:

كرم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالب عبد الله عمار محمد الطالب بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الإسماعيلية للمكفوفين والفائز بالميدالية الذهبية، والطالب شريف سيد مصطفى الطالب بأولى صيدلة جامعة الأزهر الفائز بالمركز الثاني على مستوى العالم العربي؛ وذلك في مسابقة تحدي القراءة العربي بدبي، وقام بمنحهما شهادات تقدير تشجيعًا وتقديرًا لهما.

أعرب شوقي عن بالغ سعادته لفوز الطالبين في مسابقة تحدي القراءة العربي بدبي، متمنيًا لهما مزيدًا من التفوق، ومشيرًا إلى أن مثل هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل وأمل شعبها، وأن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أثبتوا بجدارة أنه لا يوجد مستحيل بتفوقهم فى جميع المجالات.

ووافق الوزير على طلب الطالب عبد الله ببناء مدرسة للمرحلة الثانوية في قريته، كما وعد بمساعدة الطالب شريف في الحصول على منحة دراسية بالخارج.

وأضاف الطالب شريف سيد مصطفى أنه عاشق للقراءة، وقرأ حوالي 500 كتاب، واشترك في المسابقة بخمسين كتابًا في 10 مجالات مختلفة، كما أوضح عبد الله أنه اشترك بـ 25 كتابًا في مجال الشعر والأدب والقرآن والحديث، وأن ما حققه من نجاح يعود إلى تشجيع والديه والمعلمين بالمدرسة، فقد كانوا يقرأوا له الكتب ويساعدوه على فهمها.