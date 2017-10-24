"إسماعيل" يجتمع بوزير التعليم العالي لمتابعة عمل جامعة النيل الدولية

كتب - محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عمل جامعة النيل الدولية، بحضور رئيس الجامعة وعدد من ممثلي مجلس أمنائها.

ناقش الاجتماع عمل جامعة النيل الدولية ودورها في تقديم خدمة تعليمية متميزة في ظل الحرص على تشجيع البحث العلمي وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المالية للجامعة.

كما تناول الاجتماع أيضًا مناقشة عامة لأوضاع التعليم في مصر ودور رجال الأعمال الذي يمكن القيام به لدعم الدولة لتطوير العملية التعليمية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات التعليمية التي تعمل وفقًا لمعايير حديثة في إعداد الكوادر الشابة المؤهلة على أحدث النظم التعليمية لدخول سوق العمل والمنافسة فيه في مختلف القطاعات التي تسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري.