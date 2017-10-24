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نائبة تطلب توقيع وزير البترول على تأشيرة: "وحياة ولادك"

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مصراوي Masrawy

نائبة تطلب توقيع وزير البترول على تأشيرة: "وحياة ولادك"

06:19 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

وزير البترول طارق الملا

كتب - أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حضور عدد كبير من النواب من خارج اللجنة، للمشاركة في الاجتماع الذي حضره وزير البترول طارق الملا.

وتجمع عدد من النواب حول الوزير في محاولة للحصول على تأشيرات منه، إلا أنه مع رفضه التوقيع، اضطرت النائبة نعمت قمر عضو البرلمان، للإصرار على حصولها على تأشيرة الوزير، قائلة "وحياة ولادك يا معالي الوزير".

وانتقد النائب صلاح عيسى، هذا الأمر قائلا: "مينفعش كده يا جماعة".

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مصراوي Masrawy

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