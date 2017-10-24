أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية: تنفيذ أكثر من 47 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الداخلية: تنفيذ أكثر من 47 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

06:10 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الداخلية: تنفيذ أكثر من 47 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

أرشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على مدار 24 ساعة، عن تنفيذ 47 ألفا و76 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ 280 حكما جنائيا، و18 ألفا و28 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و190حكم حبس مستأنف و20 ألفا و637 حكم غرامات، و4 آلاف و941 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 213 قضية مخدرات و13 تشكيلاً عصابيًا خلال 24 ساعة

    أخبار

  • نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق مع 12 إرهابيًا في حركة "حسم"

    أخبار

  • الداخلية: غلق صفحتين على "فيس بوك" تحرضان على الإرهاب

    أخبار

  • الداخلية: ضبط 12 من كوادر حركة حسم الإرهابية قبل تنفيذ مخططات تخريبية

    أخبار

إعلان

b24f9d9b4c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي