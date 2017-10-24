الداخلية: تنفيذ أكثر من 47 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على مدار 24 ساعة، عن تنفيذ 47 ألفا و76 حكما قضائيا متنوعا، شملت تنفيذ 280 حكما جنائيا، و18 ألفا و28 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و190حكم حبس مستأنف و20 ألفا و637 حكم غرامات، و4 آلاف و941 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.