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ضبط 213 قضية مخدرات و13 تشكيلاً عصابيًا خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

ضبط 213 قضية مخدرات و13 تشكيلاً عصابيًا خلال 24 ساعة

06:08 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ضبط 213 قضية مخدرات و13 تشكيلاً عصابيًا خلال 24 ساعة

أرشيفية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

يواصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار 24 ساعة - في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 213 قضية بمضبوطات أبرزها 34 كجم بانجو ، و5 كجم حشيش ، وفي مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 13 تشكيلا ضمت 36 متهما ارتكبوا 26 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 32 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة أحكام قضائية، وإعادة 3 سيارات مسروقة، فضلا عن ضبط 465 دراجة نارية مخالفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.

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