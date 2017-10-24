ضبط شخصين وبحوزتهما 192 ألف قرص من مخدر قبل تهريبها إلى خارج البلاد

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية في ضبط شخصين وبحوزتهما 192 ألف قرص من مخدر "الكبتاجون" بداخل سيارتين قبل تهريبها إلى خارج البلاد.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين خطرين تخصصا في تهريب المواد المخدرة إلى خارج البلاد، واعتزامهما تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدرة مخفاة داخل عبوات مواد غذائية على متن إحدى الشاحنات المغادرة للخارج عبر ميناء سفاجا البحري متجهة إلى إحدى الموانئ بإحدى الدول العربية وهما كلاً من محمد ح.ع – مواليد 1992 – عاطل – ومقيم بمحافظة الدقهلية، وله محل إقامة آخر بالإسكندرية ، وكريم ع.غ – مواليد 1982 – عاطل – ومقيم بمحافظة الغربية ، ويرافق الأول بإقامته بمحافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، تم ضبطهما بالسيارتين رقمي ( د ى ص 1246 قيادة الأول، 804619 ملاكي الغربية قيادة الثاني)، وذلك في كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من أقراص الكبتاجون المخدر وزنت 23 كيلو جراما ، وبلغ عددها 189 ألف قرص مخفاة داخل عبوات أغذية حيوانات ومبالغ مالية قدرها نحو 50 ألف دولار أمريكي ، ونحو 3 آلاف جنيه، و 5 هواتف محمولة .

واعترف المتهمان بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما ، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج .

كما قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الغربية باستهداف مسكن المتهم الثاني وتفتيشه في حضور زوجته .. حيث أسفر ذلك عن ضبط 3 آلاف قرص مخدر "الكبتاجون" ،وأقرت بأن المضبوطات تخص زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.