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ضبط أكثر من 88 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء

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مصراوي Masrawy

ضبط أكثر من 88 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء

06:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ضبط أكثر من 88 ألف لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء

ارشيفيه

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية أسفرت عن ضبط 9 قضايا مواد بترولية بمضبوطات 88 ألفا و205 لترات بنزين وسولار و212 اسطوانة بوتاجاز، و5 قضايا دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات 251 طنا، و22 قضية اتجار غير مشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 429 قضية في مجالات المحلات العامة والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وباعة جائلين، و50 قضية في مجال الغش التجاري، و28 قضية في مجال اللحوم والطيور، و28 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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