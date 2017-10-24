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النيابة تستدعي طبيبًا متهم بنسيان "فوطة" ببطن مريضة

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مصراوي Masrawy

النيابة تستدعي طبيبًا متهم بنسيان "فوطة" ببطن مريضة

05:32 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ارشيف

كتب - محمود السعيد:

استدعت نيابة الجديدة، اليوم الثلاثاء، طبيب بأحد المستشفيات لسماع أقواله في واقعة اتهامه بالإهمال الطبي بعد نسيان "فوطة" ببطن مريضة.

واستمعت النيابة للمجني عليها "شربات. ع" التي قالت في التحقيقات إنها أجرت عملية ولادة قيصرية داخل أحد المستشفيات، وبعدها شعرت بألم شديد في البطن، فخضت للكشف لدى أحد الأطباء، وبعد إجراء الأشعة أخبرها أن الطبيب الذي أجرى لها عملية الولادة القيصرية ترك "فوطة" داخل بطنها، فأبلغت عنه.

النيابة كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة، واستدعت طاقم التمريض الذي أجرى العملية.

 

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