فصل 3 طلاب بـ"آداب طنطا" تعاطوا "الحشيش" داخل الجامعة

الغربية - مروة شاهين :

قرر مجلس التأديب بكلية الآداب بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، فصل 3 طلاب بالفرقة الثانية بالكلية لمدة عام دراسي كامل، وحرمانهم من دخول الحرم الجامعي، لتعاطيهم مخدر الحشيش داخل مجمع الكليات.

وكان الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، اكتشف خلال كاميرات المراقبة بالكلية وجود 3 طلاب يتعاطون الحشيش خلف المدرج المركزي بكلية الحقوق.

وعلى الفور وجّه عميد الكلية، الأمن الإداري بضبط هؤلاء الطلاب.

وبعد ضبطهم، عُثر معهم على سجائر ملفوفة بالحشيش من أجل التعاطي، وجرت إحالتهم إلى مجلس تأديب بكلية الآداب، وتبين أنهم 3 طلاب بالفرقة الثانية بكلية الآداب.

أصدر مجلس التأديب بكلية الآداب بجامعة طنطا قراره المتقدم، فيما أرسلت قرارات المجلس إلى الدكتور إبراهيم سالم، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والذي صدّق عليها.