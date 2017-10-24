"محلية النواب" تؤجل مناقشة قانون "البرك والمستنقعات" حتى 6 نوفمبر

كتب - أحمد علي:

أجلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة مشروع قانون "البرك والمستنقعات" المقدم من النائب حمدي السيسي، لجلسة 6 نوفمبر، وذلك لتقديم الحكومة ملاحظاتها على القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث أكد السجيني أن الجلسة المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة لتقديم ملاحظاتها على القانون.

وأوضح السجيني أنه إذا لم تتقدم الحكومة ممثلة في وزارة العدل بملاحظاتها ومسودتها على القانون سيكون هناك وقفة من اللجنة تجاهها.