أخبار عاجلة

محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"محلية النواب" تؤجل مناقشة قانون "البرك والمستنقعات" حتى 6 نوفمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"محلية النواب" تؤجل مناقشة قانون "البرك والمستنقعات" حتى 6 نوفمبر

05:52 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

النائب حمدي

كتب - أحمد علي:

أجلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة مشروع قانون "البرك والمستنقعات" المقدم من النائب حمدي السيسي، لجلسة 6 نوفمبر، وذلك لتقديم ملاحظاتها على القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث أكد السجيني أن الجلسة المقبلة ستكون الفرصة الأخيرة لتقديم ملاحظاتها على القانون.

وأوضح السجيني أنه إذا لم تتقدم الحكومة ممثلة في وزارة العدل بملاحظاتها ومسودتها على القانون سيكون هناك وقفة من اللجنة تجاهها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "محلية النواب" تناقش ٤ مشروعات قوانين في ٦ اجتماعات الأسبوع المقبل

    أخبار

  • السجيني رئيسًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

    أخبار

  • "السجيني" يطالب "دعم " بعدم طرح منافس في "رئاسة محلية النواب"

    أخبار

  • السجيني: "الدولة الفاشلة" تتوافق أجهزتها على وجود المشاكل دون حله

    أخبار

إعلان

92943cff71.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي