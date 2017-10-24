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"الملا": نستورد 30٪ من احتياجاتنا البترولية

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مصراوي Masrawy

"الملا": نستورد 30٪ من احتياجاتنا البترولية

05:51 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

طارق الملا وزير البترول

كتب - أحمد علي:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تستورد نحو 30% من احتياجاتها من المواد البترولية، مشيراً إلى أن هذا التحدي يأتي لاسيما وأن الاستيراد يتطلب توفير العملة الصعبة.

وأضاف الملا، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن أحد التحديات التي تواجه قطاع البترول هو الهيكل التنظيمي للقطاع، والتي لا تتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية، وبالتالي لا نستطيع إدارة الأصول بطريقة مهنية، مؤكدا أنه في هذا الصدد تم البدء في العمل على الإصلاحات داخل الهيكل.

واستعرض الملا، أبرز الاصلاحات التي بدأ اتخاذها في قطاع البترول، في مقدمتها تكثيف البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي وخفض مستحقات الشركاء الأجانب، علاوه عن استيراد الغاز الطبيعي للوفاء باحتياجات البلاد، والعمل على تطوير الهيكل التنظيمي.

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مصراوي Masrawy

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