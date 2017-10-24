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رئيس الوزراء يوجه بدراسة إنشاء شركة تسويق للدواجن

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يوجه بدراسة إنشاء شركة تسويق للدواجن

05:49 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يوجه بدراسة إنشاء شركة تسويق للدواجن

الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الا

القاهرة – أ ش أ:

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة إمكانية إنشاء شركة تسويق للدواجن، ووضع تصور عام لمراجعة الضوابط واليات العمل الخاصة بالحجر الزراعي التي يجب العمل بها بهدف تطوير دوره.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، مع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي؛ لمتابعة عدد من الموضوعات من بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان، وما يتعلق بتطوير صناعة الدواجن، وذلك بحضور رئيس هيئة التنمية الزراعية، وعاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري.

تم خلال الاجتماع تناول مشروعات الرى المقترحة في منطقة المراشدة، وخطة طرح مشروع المليون ونصف المليون فدان للشباب وصغار المزارعين في منطقة غرب المنيا في إطار كراسة شروط مستقلة والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، فضلاً عن إجراء قرعة تكميلية لمنطقة المغرة وتوشكي قريباً علي أن يلي ذلك طرح الأراضي في منطقة الفرارة.

كما تم مناقشة سبل تنشيط صناعة الدواجن في حيث تم استعراض مشروعات التوسع المقترحة في هذا الشأن في ظل الحرص علي الاستجابة لطلبات الاستثمار الواردة في هذه الصناعة الهامة ، حيث تم التأكيد علي أهمية كل المراحل بدء من مرحلة الإنتاج مروراً بالمجازر وصولاً للتخزين.

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