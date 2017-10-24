أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

05:35 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

اعلان-مشروع-نيوم

كتبت- ميرا ماهر:

لاحظ بعض متابعي مشروع نيوم السعودي، الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن وجود سيدات غير محجبات بالإعلان المروج له، وهو ما يتعارض مع المذهب الوهابي الذي تتبعه المملكة العربية والمعروف بتشدده.

جاء إعلان مشروع نيوم الجديد ليجسد المشروعات التكنولوجية الجديدة التي تنوي المملكة إنجازها خلال الفترة القادمة، واستعان في عدة مشاهد بسيدات غير محجبات، ظهرت إحداهن في حمام السباحة، وأخرى أثناء ممارسة التمارين الرياضية. ليخالف كل المعتقدات والعادات، مؤكداً مفهوم الوسطية الذي أراد ولي العهد السعودي أن يصدره.   

يعتبر مشروع نيوم الأول من نوعه عالمياً، وهو عبارة عن مدينة استثمارية متكاملة ويشمل أراضي أردنية ومصرية. 

يربط المشروع القارات الثلاث ويضم أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة عالمياً. ويمتد مشروع نيوم على مساحة 26,500 كيلومتر مربع، ويطل على البحر الأحمر وخليج العقبة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البنزين في 10 دول مقارنة بـ "متوسط دخل الفرد".. بينها

    هو وهي

  • بالصور- الوليد بن طلال يكشف موعد افتتاح برج جدة الأطول في العالم

    هو وهي

  • أمير سعودي أقام حفلاً لحبيبته بـ 40 مليون دولار في الأهرامات.. القصة

    هو وهي

  • الامتناع عن السفر لهذه الدول.. فتوى سعودية

    هو وهي

إعلان

3035f0b95b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة