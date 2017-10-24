بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

كتبت- ميرا ماهر:

لاحظ بعض متابعي مشروع نيوم السعودي، الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن وجود سيدات غير محجبات بالإعلان المروج له، وهو ما يتعارض مع المذهب الوهابي الذي تتبعه المملكة العربية السعودية والمعروف بتشدده.

جاء إعلان مشروع نيوم الجديد ليجسد المشروعات التكنولوجية الجديدة التي تنوي المملكة إنجازها خلال الفترة القادمة، واستعان في عدة مشاهد بسيدات غير محجبات، ظهرت إحداهن في حمام السباحة، وأخرى أثناء ممارسة التمارين الرياضية. ليخالف كل المعتقدات والعادات، مؤكداً مفهوم الوسطية الذي أراد ولي العهد السعودي أن يصدره.

يعتبر مشروع نيوم الأول من نوعه عالمياً، وهو عبارة عن مدينة استثمارية متكاملة ويشمل أراضي أردنية ومصرية.

يربط المشروع القارات الثلاث ويضم أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة عالمياً. ويمتد مشروع نيوم على مساحة 26,500 كيلومتر مربع، ويطل على البحر الأحمر وخليج العقبة.