مكرم: فرنسا تلعب دورا كبيرا في تسليح الجيش المصري

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مساء الثلاثاء، إن هناك تقارب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي لإقامة دولة فلسطينية.

أضاف مكرم، خلال حواره ببرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، أن فرنسا تلعب دورًا كبيرًا في تسليح الجيش المصري، وخاصةً القوات البحرية، موضحًا أن مصر الآن تسعى لتنوع مصادر السلاح وتعدد مصادر الاقتصاد.

تابع أن جميع الصحف الأجنبية تتناول الشأن المصري بطريقة خاطئة، لافتًا إلى أن حقوق الإنسان بالنسبة للمنظمات وصحف الخارج تتمثل في حقوق جماعة الإخوان، موضحًا أن وزارة الداخلية لديها سياسة واضحة للحفاظ على حقوق الإنسان.

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ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة تستمر حتى الخميس المقبل، التقى خلالها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان تعزيز التعاون الثنائي، والمصالح المشتركة.

وتأتي الزيارة لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.