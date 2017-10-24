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الإفتاء: طرد قطر من المركز الإسلامي العالمي خطوة للضغط على داعمي الإرهاب

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الإفتاء: طرد قطر من المركز الإسلامي العالمي خطوة للضغط على داعمي الإرهاب الإفتاء: طرد قطر من المركز الإسلامي العالمي خطوة للضغط على داعمي الإرهاب

التحرير

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قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن قرار الجمعية العامة للمركز الإسلامي العالمي في العاصمة الإيطالية روما، والخاص بطرد قطر من العضوية لتورطها في دعم الإرهاب في العالم، يكشف عن اتجاه متزايد في الأوساط الدولية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف أكثر حسمًا وحزمًا تجاه تمويل الإرهاب ودعمه ومساندته.

وأضاف المرصد، أن قرار الجمعية العمومية بطرد ممثل قطر الدبلوماسي بالمجلس، إضافة إلى أعضاء لها في الجمعية العمومية، يشكل خطوة في اتجاه الضغط على الدول الضالعة في تمويل التنظيمات الإرهابية ورعايتها وتقديم العون والدعم لها، وهو اتجاه يسهم في الحد من انتشار تلك الجماعات وتأثيرها ويفقدها الكثير من قدراتها وإمكاناتها.

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وطالب المرصد المنظمات والهيئات الدولية، إلى الضغط على الدول الداعمة للإرهاب والراعية له، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة لدفع تلك الدول للتخلي عن التنظيمات الإرهابية، ومن ثم فقدانها الكثير من قدراتها، وهو الأمر الذي يسهم في تجفيف منابع الإرهاب وتقويض أركانه.

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التحرير

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