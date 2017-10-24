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سفير السعودية يشيد بجهود شيخ الأزهر في إقرار السلام

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سفير السعودية يشيد بجهود شيخ الأزهر في إقرار السلام سفير السعودية يشيد بجهود شيخ الأزهر في إقرار السلام

التحرير

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استقبل أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الثلاثاء، السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية بالقاهرة.

رحب الطيب بالسفير السعودي، مؤكدًا الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم وخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها.

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وأشاد الطيب، بالجهود المميزة التي يقوم بها أحمد قطان؛ لتوطيد العلاقات بين السعودية ومصر، وخاصة في التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية بالمملكة.

من جانبه، أكد  السفير أحمد قطان أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين لدوره البارز في نشر وسطية الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة والقضاء على خطاب العنف والتعصب والكراهية، معربًا عن تقديره البالغ لشخص الطيب وجهوده في العمل على إقرار السلام الإنساني ونشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك بين مختلف دول وشعوب العالم.

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التحرير

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