وزير الدفاع: الجيش والشرطة درع وسيف مصر في وجه من يريد استباحة أرضها

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التقى الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من مقاتلى القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بنطاق المنطقة المركزية العسكرية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وبدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا أرواحهم دفاعًا عن أمنه واستقراره، ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم للحفاظ على الأمانة التى كلفهم الشعب بها لحماية مقدساته وسلامة أراضيه.

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة والشرطة هم درع الوطن وسيفه فى مواجهة التطرف والإرهاب وكل من يحاول استباحة أرض مصر وحدودها وسيادة شعبها وسلامة أراضيها، مطالبًا رجال القوات المسلحة باليقظة والاستعداد الدائم والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى تُسند إليهم تحت مختلف الظروف.

وأشار القائد العام إلى ضرورة الاهتمام بتنمية المهارات الميدانية للمقاتلين، وصقل مهارة القادة والضباط على سرعة اتخاذ القرار والأخذ بأسباب العلم والمعرفة لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات النمطية وغير النمطية، لافتًا إلى حرص القيادة العامة على تطوير برامج التدريب القتالى لكافة التشكيلات والوحدات والأفرع الرئيسية وتزويدها بأحدث المنظومات القتالية عالميًا، والارتقاء بالخدمات المقدمة للفرد المقاتل إداريًا ومعيشيًا ومعنويًا، بما يمكنها من تنفيذ المهام لحماية وتأمين حدود الدولة برًا وبحرًا وجوًا والوصول لأعلى معدلات الكفاءة القتالية العالية.

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وأدار الفريق أول صدقى صبحى حوارًا مفتوحًا مع رجال القوات المسلحة، واستمع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم، تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية، والجهود التى تبذلها القوات المسلحة لدعم وحماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات، ووجه التحية والتقدير لأبطال إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة على دورهم فى تأمين الجبهة الداخلية وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية، مشيرًا إلى الجهود التى نفذتها المنطقة المركزية العسكرية طوال الفترة الماضية للمعاونة فى حماية المنشأت والأهداف الحيوية والدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

وفى نهاية اللقاء كرم القائد العام عددًا من المتميزين من رجال المنطقة تقديرًا لتفانيهم فى تنفيذ المهام المكلفين بها خلال العام التدريبى الحالى.