تفاصيل اختراق موقع «المصري اليوم» الإلكتروني.. مقال مفبرك سبب الأزمة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

توصلت "التحرير" لتفاصيل اختراق الموقع الإلكتروني لـ"المصري اليوم" الذى تعرض له مساء أمس "الإثنين".

وقال الكاتب الصحفي والإعلامي عبد اللطيف المناوي العضو المنتدب لمؤسسة "المصري اليوم"، إنه يتم حاليا تأمين كل الملفات الخاصة بالموقع، للتأكد من عدم التلاعب بمحتوياته واستغلالها لأغراض أخرى، قائلاً: "الموقع تحت سيطرتنا حاليا، ونغامر باتخاذ كل الإجراءات التأمينية حتى لو كان سيأتي على حساب أي شيء، من أجل الحفاظ على الملفات التى يحتويها الموقع وعدم العبث بها، والتأكد من أن كل المواد تتعلق بمضمون المصري اليوم فقط".

وردا على تساؤل "التحرير" حول ما إذا كانت توصلت إدارة الموقع لهوية مخترقيه، قال المناوي: "نحاول حاليا اتخاذ القضية بخطوات تدريجية، ننقذ الملفات فى المقام الأول ونقوم باتخاذ كل الإجراءات التأمينية لضمان عدم التلاعب بمحتوياته مرة أخرى، ثم نسعى فى المرحلة الثانية لكشف هوية مخترقيه"، مشيرا إلى أن الموقع تحت إدارة المؤسسة حاليا وليس أي جهة أخرى، منوها بأن كل المسئولين الفنيين بالجريدة بذلوا جهدا كبيراَ منذ اختراق الموقع من أجل السيطرة عليه وعدم العبث بمحتوياته.

وحول ما أثير بشأن تورط الإخوان أو أي جهات أخرى فى عملية الاختراق، قال العضو المنتدب للمؤسسة: "من المبكر جدا الحديث عن هذا الأمر، وسنسعى لكشف تفاصيله كاملة".

بينما قال طارق أمين رئيس تحرير موقع "المصري اليوم" الإلكتروني، إن اختراق المواقع أمر يحدث فى جميع دول العالم وتكرر مع وسائل إعلام كبرى، مستطردا: "ندرك أن تلك المحاولات السخيفة التي حدثت مع المصري اليوم بما تقوم به من دور مهني ووطني، هدفها هو النيل منها، والإيقاع بها، والتأثير سلبا على علاقاتها بمؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية".

وأضاف أمين فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الحديث عن أن موقع "المصري اليوم" ليس تحت سيطرتنا أمر غير صحيح على الإطلاق، لافتا إلى أنه بمجرد أن حدث اختراق للموقع تم التعامل معه بعدها بدقائق قليلة، مشيرا إلى أنه تم إيقاف خدمات الموقع بعد هجمة فاشلة لتغيير محتوى صحيح بأخبار مفبركة ومزيفة، بسبب تغيير وسائل الحماية والأمان، وهذا يستغرق وقتا، قائلا: "أصدرنا على الفور بيانا للقراء لكي يطلعوا على الحقيقة عقب إيقاف خدمات الموقع".

وتابع رئيس تحرير الموقع الإلكتروني: "ستظل المصري اليوم كمؤسسة محافظة على القواعد المهنية في تناول أخبارها ومتابعتها في سبيل إرضاء قارئ احترمته فاحترمها".

شاهد أيضا

وأشار إلى أن محاولات البعض للزج بـ"المصري اليوم" في أزمات مفتعلة ومعارك وهمية لن تنجح في إلهائنا عن القيام بدورنا المهني في تطبيق القواعد المهنية السليمة، جنبا إلى جنب مع القيام بدورنا الوطني في الحفاظ على الثوابت الوطنية والدفاع عن الدولة المصرية وجبهتها الداخلية وقضاياها الخارجية.

بينما علمت "التحرير" من مصادر مطلعة -طلبت عدم الإفصاح عن اسمها- أن الاختراق حينما حدث استهدف أخبار السيسي خاصة فى الخبر الذى نشر تحت عنوان "أول تصريح من الرئيس السيسي عن حادث الواحات"، منوها بأنه بمجرد الضغط على لينك الخبر كان يفتح لينك آخر لمقال لغادة الشريف ضد النظام.

وأضافت المصادر أن الدليل على جهل الهاكرز وأغراضهم السيئة، أنهم حينما استهدفوا الموقع لم يدركوا أنهم قاموا بوضع المقال المفبرك فى قائمة الموضوعات على الرئيسية وليس فى قسم الملفات، كما أن غادة الشريف نشرت مقالاً آخر فى نفس التوقيت تم نشره على الموقع مساء أمس"الاثنين"، ولا يعقل أن يتم نشر مقالين لنفس الكاتب فى توقيت واحد، مضيفا أن إدارة المؤسسة اتخذت احتياطاتها الكاملة، وأصدرت قرارا بإيقاف الموقع لمواجهة تلك العمليات، مشيرة إلى أنه يجرى تحقيق داخلي فى الموقع للوصول إلى حقيقة ما حدث، لافتا إلى أن كل الاحتمالات تشير إلى عوامل خارجية تم منها اختراق الموقع.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة غادة شريف الكاتبة الصحفية بـ"المصري اليوم"، عرفت منذ فترة بانحيازها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكتبت أكثر من مقال تدافع فيه عن سياساته، وتحملت كثيرا من النقد، لكن منذ فترة بدأت تنتقد الأوضاع وما وصل إليه الحال فى مصر، أما بشأن المقال الذى قالت مؤسسة "المصري اليوم" إنه مفبرك فلم يتسنَّ لـ"التحرير" التأكد من صحته، نظرا لأن الموقع الإلكتروني للجريدة متوقف عن العمل.

لكن هناك ملاحظة وهى أن الحساب الشخصي للكاتبة غادة شريف على "فيسبوك" بعد الرجوع إليه، يظهر أنها وضعت صورة حديثة للفريق أحمد شفيق "منذ 23 ساعة تحديدا" يعلن فيه أنه المرشح الرئاسي لانتخابات الرئاسة 2018.

كانت مؤسسة "المصري اليوم" قد أصدرت بيانا منذ قليل، أكدت خلاله أنه تم حذف الأخبار المفبركة التي جاءت نتيجة ذلك الاختراق، فضلًا عن حذف بعض الأخبار الصحيحة من على جميع شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«المصري اليوم»، لأنه عند تصفح تلك الأخبار يظهر المحتوى المفبرك المنسوب، والذي لم تنشره من الأساس سواء في النسخة الورقية أو الموقع الإلكتروني.

وأضافت أنه رغم حذف المقال المفبرك، استمرت محاولات الاختراق لإدخال محتوى آخر مزيف، إلا أنه تم التعامل مع الأمر وحذف ذلك المحتوى، وتكرر الأمر عدة مرات من خلال القائم بعملية الاختراق سواء أكان شخصا أو جهة ما.