التعليم عن تسمم طلاب الإسماعيلية: أصيبوا بمغص بعد تناول العشاء

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قال أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفنى، إنه بشأن ما نشر بأحد المواقع الإلكترونية حول إصابة 23 طالبًا فى مدرسة تكنولوجيا المعلومات الثانوية الفنية بالإسماعيلية "داخلي"، بحالات تسمم؛ تم التواصل مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، التي أفادت أن هؤلاء الطلاب بعد تناولهم وجبة العشاء شعروا بـ"مغص"، وتم نقلهم إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم، وجاري التحقيق فى الواقعة.

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وقام فاخر عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالإطمئنان على صحة الطلاب، وأكد أن جميع الطلاب المصابين غادروا المستشفى وبصحة جيدة، وأكد بعدم إصابة الطلاب بأى من حالات التسمم، حيث كان التشخيص "مغص" فقط .