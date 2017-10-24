«التعليم» تعد تقريرًا عن إنجازاتها خلال حكم السيسي

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أعدت وزارة التربية والتعليم تقريرًا حول مشروعاتها خلال 3 سنوات من يوليو 2014 حتى يونيو عام 2017 في فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي من المقرر أن تقدمه الحكومة للبرلمان تحت عنوان "مصر في 3 سنوات".

وأكد التقرير أن التعليم يُعَد أحد أهم ركائز التنمية للدولة، ومن هذا المنطلق قامت الدولة بإنشاء عدد 1743 مدرسة بواقع 24664 فصل بتكلفة إجمالية تصل إلى 4611.79 مليون جنيه بمعدل 8221 فصل سنويًا، وذلك بما يمثل زيادة قدرها 43% بالمقارنة بمعدل السنوات السابقة، بالإضافة لذلك تم إنشاء 23 معهدا أزهريا بتكلفة 148.03 مليون جنيه.

كما أشار التقرير إلى أن زيادة معدلات الإنجاز في مشروعات قطاع التعليم الذي يسهم في تقليل الكثافة الطلابية فى الفصول والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة.

وأوضح التقرير أنه تنفيذًا لخطة وزارة التربية والتعليم بالتوسع في مدارس المتفوقين بجميع المحافظات تم الانتهاء من تنفيذ 9 مدارس للمتفوقين في محافظات "الإسكندرية – الدقهلية – كفر الشيخ – أسيوط – البحر الأحمر – الأقصر – المنوفية – الإسماعيلية – الغربية".

أما بالنسبة للمدارس المصرية اليابانية، فأشار التقرير إلى أن المستهدف إنشاء 100 مدرسة جديدة على مرحلتين، وجار تنفيذ المرحلة الأولى منها بعدد 45 مدرسة ومتوقع دخولهم الخدمة في العام الدراسي 2017-2018، ومخطط إنشاء عدد 55 مدرسة لتدخل الخدمة في العام الدراسي 2018-2019، أيضًا يشمل المشروع تطوير ورفع كفاءة عدد 112 مدرسة قائمة لتناسب تطبيق التجربة اليابانية.

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وأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات في قطاع التربية والتعليم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 1767 مشروعا بتكلفة 4762 مليون جنيه.

وأما بالنسبة لقطاع التعليم العالي فقد تم تطوير وإنشاء عدد 38 كلية و38 معهدا بإجمالي تكلفة 3.7 مليار جنيه، وذلك لاستقبال وتخريج دفعات على قدر عال من الكفاءة العملية، مما يتيح فرص عمل متنوعة لاحتياجات السوقين المحلية والعربية.

ولفت التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات في التعليم العالي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 105 مشروعات بتكلفة 4404 ملايين جنيه.

وفي إطار اهتمام هيئة الأزهر بتطوير منظومتها التربوية والتعليمية فقد قامت بإنشاء 23 معهدا أزهريا بتكلفة 148.03 مليون جنيه، حرصًا منها على دورها البناء والفعال في المنظومة التعليمية.