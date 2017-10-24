عبد العال يرفع جلسة "النواب" لـ6 نوفمبر.. ويؤكد: قدمنا هدية للشباب

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، على أن تعقد في السادس من نوفمبر المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وشهدت جلسة اليوم الموافقة على قانون الهيئات الشبابية، وقرض خاص بمكافحة أنفلونزا الطيور.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن موافقة البرلمان على قانون الهيئات الشبابية هدية للشباب المصري في عام الشباب .

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، مشيدًا بأداء لجنة الشباب والرياضة، مؤكدا أن هذه اللجنة قدمت قانون الشباب وقانون الرياضة طوال الدورة الحالية، وهذا مجهود إيجابي.

ولفت عبد العال، إلى أن صدور القانون الأخير الخاص بمراكز الشباب يأتي قبل مؤتمر الشباب العالمي، الذي تنظمه مصر خلال الفترة المقبلة تحت عنوان "معا نصنع السلام في هذا العالم".