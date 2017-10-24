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تسليم 3048 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بـ"جمصة"

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مصراوي Masrawy

تسليم 3048 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بـ"جمصة"

05:23 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مشروع الإسكان بجمصة

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت سحر لطفي، رئيس مجلس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن مشروع إنشاء 3048 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي بجمصة.

وأضافت، في تصريحات صحفية، أن مساحة الوحدة تبلغ 90 متر مربع ويجري تسليم 4 عمارات أسبوعيًا ضمن مشروع جمصة 3 والذي يضم إجمالي 864 وحدة سكنية، بواقع 36 عمارة وذلك للمواطنين المخصص لهم وحدات بالمشروع الذي يتم تنفيذه بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي وبتمويل من بنك التعمير والإسكان.

وأضافت، أن عملية التسليم تجري بتواجد لجنة من مديرية الإسكان كجهة إدارية، برئاسة المهندسة سهير نعيم، مدير مديرية الإسكان، وعضوية هالة الصباحي سكرتير عام المدينة، والمهندس سعيد غنام مدير الإدارة الهندسية، حيث تم توقيع 96 عقد وحدة سكنية بعمارات 9 ، 10 ، 11 ، 12 بإسكان الشيخ زايد.

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