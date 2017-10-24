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رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الملفات الأمنية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الملفات الأمنية

05:21 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الملفات الأمنية

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، بمقر المجلس اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية لمتابعة بعض الملفات الأمنية المهمة.

وكان حادث إرهابي وقع الجمعة، بمنطقة الكيلو 135 بالواحات البحرية في الجيزة، أسفر عن استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا، ومقتل 15 إرهابيًا.

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