رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الملفات الأمنية

كتب- محمد غايات:

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، بمقر المجلس اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية لمتابعة بعض الملفات الأمنية المهمة.

وكان حادث إرهابي وقع الجمعة، بمنطقة الكيلو 135 بالواحات البحرية في الجيزة، أسفر عن استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا، ومقتل 15 إرهابيًا.