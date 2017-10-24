رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الملفات الأمنية
رئيس الوزراء يبحث مع وزير الداخلية الملفات الأمنية
05:21 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
المهندس شريف إسماعيل
كتب- محمد غايات:
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، بمقر المجلس اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية لمتابعة بعض الملفات الأمنية المهمة.
وكان حادث إرهابي وقع الجمعة، بمنطقة الكيلو 135 بالواحات البحرية في الجيزة، أسفر عن استشهاد 16 ضابطًا ومجندًا، ومقتل 15 إرهابيًا.
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