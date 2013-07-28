المعارضة التونسية تدرس تشكيل حكومة إنقاذ وطنى

قال قيادى فى جبهة الإنقاذ التى تضم عدة أحزاب علمانية معارضة للحكومة فى تونس اليوم الأحد، إن الجبهة ستناقش مساء اليوم تشكيل حكومة إنقاذ وطنى واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس وزراء فى تصعيد جديد للازمة مع الإسلاميين فى تونس عقب اغتيال معارض هذا الأسبوع ، وفجر اغتيال المعارض محمد البراهمى موجة احتجاجات واسعة فى البلاد ضد الحكومة التى تقودها حركة النهضة الإسلامية.

ودعت المعارضة العلمانية إلى حل الحكومة والمجلس التأسيسى وهو ما رفضه رئيس الوزراء على العريض.

وقال الجيلانى الهمامى وهو قيادى فى حزب العمال وجبهة الإنقاذ لرويترز "جبهة الإنقاذ ستجتمع مساء اليوم وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزراء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة التى لم يعد هناك شك على أن موعد رحليها قد حان"، وهذه أسوأ أزمة سياسية فى البلاد منذ اغتيال المعارض العلمانى شكرى بلعيد قبل ستة أشهر والتى خلفت استقالة حكومة حمادى الجبالى وتكوين حكومة جديدة. ولكن يبدو أن الأزمة السياسية تلوح أكثر حدة هذه المرة مع تزامنها مع عزل الرئيس السابق محمد مرسى بسبب معارضة شق واسع من المصريين لسياساته.

وأمس السبت قال شركاء حزب النهضة الإسلامى فى الحكومة الائتلافية التونسية، إنهم يجرون محادثات للتوصل لاتفاق جديد لاقتسام السلطة فى محاولة لوقف الاضطرابات فى الوقت الذى زادت فيه حدة الاحتجاجات، وقال مفدى مسدى المتحدث باسم المجلس التأسيسى المكلف بإعداد دستور جديد للبلاد أنه يتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات المقبلة.

لكن الهمامى رفض أى محاولات للترضية، وقال إن سقوط الحكومة والمجلس التأسيسى هو المطلب الوحيد.

وأضاف أن جبهة الإنقاذ المعارضة "ترفض تماما محاولات الترضية التى أطلقها رئيس المجلس التأسيسى بتوسيع قاعدة الحكم"، وقال "هو خطاب يحاول تدارك الأوضاع لكن قد فات الأوان وعليهم الرحيل"، وجبهة الإنقاذ تضم أبرز الأحزاب العلمانية المعارضة من بينها نداء تونس والجبهة الشعبية والمسار، ودعا الهمامى إلى عصيان مدنى فى كل البلاد.