سفير السعودية بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر في التصدي للتطرف

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية أحمد قطان.

وأكد الإمام الأكبر، الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم وخدمة مصالح الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها.

وأشاد الإمام الأكبر بالجهود المميزة للسفير أحمد قطان؛ لتوطيد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، خاصة في التعاون بين الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية بالمملكة العربية السعودية .

من جانبه، أكد السفير أحمد قطان، أن الأزهر الشريف يحظى بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين لدوره البارز في نشر وسطية الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والقضاء على خطاب العنف والتعصب والكراهية.

وأعرب القطان، عن تقديره البالغ للإمام الأكبر لجهوده في العمل على إقرار السلام الإنساني ونشر ثقافة التسامح والتعايش المشترك بين مختلف دول وشعوب العالم.​