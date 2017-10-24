أكمل قرطام: إصرار النواب على رفض استقالتي سبب سحبها

كتب- محمود رمزي:

قال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن سحب استقالته من مجلس النواب، يرجع لمطالبة العشرات من زملائه النواب، بضرورة سحبها من المجلس على مدار العام الماضي.

وأضاف "قرطام"، في تصريح لمصراوي، أن النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب مصطفى بكري، وأعضاء ائتلاف 25 – 30، وآخرين، رفضوا استقالتي من المجلس، وطالبوني بسحبها، وهو ما استجبت له في الجلسة العامة.

وتابع: "قررت الخروج من الجلسة العامة أثناء مناقشة الاستقالة والتصويت عليها، إلا أن زملائي رفضوا خروجي، وطالبوني بسحبها، والنائب محمد السويدي قال لي: "مينفعش تسيبها في رقبتنا"، وطالبني بسحبها، وهو ما استجبت له تقديرا لإصرار زملائي على بقائي بينهم".

وشدد رئيس حزب المحافظين، على تقديره لموقف نواب المجلس من الاستقالة وتمسكهم ببقائه داخل البرلمان، مختتما :"كان لازم أكبر للنواب، لما تجمعني بهم من صداقة أعتز بها منذ سنوات طويلة".