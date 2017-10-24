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26 ديسمبر.. الحكم في طعن 34 متهمًا بقضية "حريق كلية تجارة الأزهر"

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مصراوي Masrawy

26 ديسمبر.. الحكم في طعن 34 متهمًا بقضية "حريق كلية تجارة الأزهر"

05:01 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ارشيف

كتب- طارق سمير: 

قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حجز الطعن المقدم من 34 متهمًا، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالسجن المشدد بين 5 و7 سنوات، في قضية أحداث حريق كلية التجارة جامعة الأزهر عام 2013، لجلسة 26 ديسمبر المقبل للحكم .

وطالب المتهمون الـ34 في طعنهم المقدم لمحكمة النقض، المحكمة بقبول طعنهم، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضدهم في القضية.

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مصراوي Masrawy

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