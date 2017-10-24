بشرى سارة.. بدء أولى إجراءات تنفيذ مشروع "مونوريل الإسكندرية"

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، مذكرة تفاهم مع شركة "BYD" الصينية لدراسة تنفيذ مشروع "مونوريل الإسكندرية" بنظام الـ"BOT".

وكشف عليوة عن أن المشروع ينفذ على 8 مراحل بطول 128.25 كيلو متر، مشيرًا إلى أن الشركة الصينية ستقوم بالتعاون مع الهيئة بإعداد دراسة وتحليل وتقييم إنشاء مشروع المونوريل.

ووصف عليوة مشروع "مونوريل الإسكندرية" بأحد أهم مشروعات النقل الحضري بالإسكندرية التي ستساهم في حل الأزمة المرورية على جميع المحاور المختلفة بالمحافظة.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن المشروع يساهم في نقل 10 إلى 15 ألف راكب/ ساعة في الاتجاه الواحد، لافتًا إلى أن عدد السيارات فاقت السعة الاستيعابية للطرق بالإسكندرية، ما استدعى وضع حلول بديلة لتطوير منظومة النقل ومنها مشروع "المونوريل".