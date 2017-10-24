أخبار عاجلة

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بشرى سارة.. بدء أولى إجراءات تنفيذ مشروع "مونوريل الإسكندرية"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بشرى سارة.. بدء أولى إجراءات تنفيذ مشروع "مونوريل الإسكندرية"

05:15 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مشروع مونوريل الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، مذكرة تفاهم مع شركة "BYD" الصينية لدراسة تنفيذ مشروع "مونوريل الإسكندرية" بنظام الـ"BOT".

وكشف عليوة عن أن المشروع ينفذ على 8 مراحل بطول 128.25 كيلو متر، مشيرًا إلى أن الشركة الصينية ستقوم بالتعاون مع الهيئة بإعداد دراسة وتحليل وتقييم إنشاء مشروع المونوريل.

ووصف عليوة مشروع "مونوريل الإسكندرية" بأحد أهم مشروعات النقل الحضري بالإسكندرية التي ستساهم في حل الأزمة المرورية على جميع المحاور المختلفة بالمحافظة.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام أن المشروع يساهم في نقل 10 إلى 15 ألف راكب/ ساعة في الاتجاه الواحد، لافتًا إلى أن عدد السيارات فاقت السعة الاستيعابية للطرق بالإسكندرية، ما استدعى وضع حلول بديلة لتطوير منظومة النقل ومنها مشروع "المونوريل".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الإسكندرية يحيل صاحب مخبز للنيابة بتهمة الاستيلاء على المال

    أخبار

  • بالصور - تفاصيل سقوط عصابة الاتجار بالأطفال في الإسكندرية

    أخبار

  • محافظ الإسكندرية يوضح حقيقة ميل مبنى مدرسة ابتدائية في العامرية

    أخبار

  • عميدة آداب الإسكندرية تفتتح المعرض الأول للهيئة المصرية العامة للكتاب

    أخبار

إعلان

5d445f25e3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي

الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي